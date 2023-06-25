Названы цены китайской модели JAC, которая станет «Москвичом 6»

В Китае начались продажи лифтбэков JAC A5 Plus, которые появятся на российском рынке под названием «Москвич 6». Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

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В базовой комплектации лифтбэк стоит 65,8 тыс. юаней (770 тыс. рублей в переводе), а в максимальной — 85,8 тыс. юаней (1 млн рублей). Предполагается, что на российском рынке JAC A5 Plus, выпущенный под брендом «Москвич», будет стоить около 1,5 млн рублей, говорится в сообщении.

JAC A5 Plus оснащается турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 150 л.с. в связке с 6-ступенчатой механикой или вариатором. Такой же мотор в дефорсированном до 136 л.с. варианте устанавливается в представленные на российском рынке JAC J7. Длина новинки составила 4780 мм при колесной базе 2770 мм, объем багажника — 1650 литров со сложенными сиденьями второго ряда.