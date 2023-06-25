$84.08+0.4791.49-0.45

Названы цены китайской модели JAC, которая станет «Москвичом 6»

В Китае начались продажи лифтбэков JAC A5 Plus, которые появятся на российском рынке под названием «Москвич 6». Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Названы цены китайской модели JAC, которая станет «Москвичом 6»
© JAC

В базовой комплектации лифтбэк стоит 65,8 тыс. юаней (770 тыс. рублей в переводе), а в максимальной — 85,8 тыс. юаней (1 млн рублей). Предполагается, что на российском рынке JAC A5 Plus, выпущенный под брендом «Москвич», будет стоить около 1,5 млн рублей, говорится в сообщении.

JAC A5 Plus оснащается турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 150 л.с. в связке с 6-ступенчатой механикой или вариатором. Такой же мотор в дефорсированном до 136 л.с. варианте устанавливается в представленные на российском рынке JAC J7. Длина новинки составила 4780 мм при колесной базе 2770 мм, объем багажника — 1650 литров со сложенными сиденьями второго ряда.

В салоне установлен вертикальный экран диагональю 10,4 дюйма и цифровая приборная панель, в максимальную комплектацию входят камера кругового обзора, встроенная навигация, автозапуск, электропривод люка на крыше, сиденья водителя с электрорегулировками, обогрев сидений первого ряда и шесть динамиков.

Газета.Ru: главные новости