Стало известно об отмене ранее введенных ограничений на трассах

Ограничения на трассах, введенные на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» в субботу, сняты, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Участки дорог ранее были перекрыты в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской и других областях.

Губернатор Игорь Артамонов сообщал, что введенные в Липецкой области ограничения постепенно отменяются. Вскоре, по его словам, откроется движение на региональных трассах, а к восстановлению дорожного полотна в ряде районов уже приступили.