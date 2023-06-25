В России цены на такси могут вырасти в два раза

В следующем году цены на такси в России могут вырасти в два раза. В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы для служб такси за найм водителей без лицензии, сообщают «Известия».

У четырех из пяти таксистов на данный момент отсутствует официальная лицензия. В случае принятия законопроекта число водителей сократится, соответственно и цена за поездку устремится вверх.

«Если с первого сентября агрегаторам будет некому передавать заказы из-за нехватки водителей, цена на поездки, особенно на небольшие расстояния, вырастет еще - самый минимум в два раза», - приводит издание слова гендиректора компании по прокату автомобилей Дмитрия Матвеева.

Цель законопроекта состоит в повышении безопасности пассажиров. За несоблюдение правил штраф может достигать 200 тысяч рублей.