Цены на такси в России могут вырасти в два раза из-за новых правил

Осенью в России могут существенно вырасти цены на такси. Это связано с новыми правилами для агрегаторов, пишет газета "Известия".

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По данным СМИ, в сентябре изменятся правила для тех, кто занимается перевозками. В частности, могут ввести штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Для физических лиц - сумма штрафа до трех тысяч рублей, для юридических - до 200 тысяч.

По мнению экспертов, нововведение негативно скажется на рынке. Сейчас лицензия на пассажирские перевозки есть только у одного из пяти таксистов.

Примерные расчеты показывают, что стоимость одной поездки может увеличиться минимум в два раза. А ряд экспертов заявили, что цены вырастут в несколько раз.