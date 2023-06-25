"Известия": Цены на такси в России могут вырасти в два раза из-за новых правил
Осенью в России могут существенно вырасти цены на такси. Это связано с новыми правилами для агрегаторов, пишет газета "Известия".
По данным СМИ, в сентябре изменятся правила для тех, кто занимается перевозками. В частности, могут ввести штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Для физических лиц - сумма штрафа до трех тысяч рублей, для юридических - до 200 тысяч.
По мнению экспертов, нововведение негативно скажется на рынке. Сейчас лицензия на пассажирские перевозки есть только у одного из пяти таксистов.
Примерные расчеты показывают, что стоимость одной поездки может увеличиться минимум в два раза. А ряд экспертов заявили, что цены вырастут в несколько раз.
Напомним, с 1 сентября 2023 года заработает Федеральная государственная информационная система легкового такси. Она позволит обелить эту сферу автоперевозок, которые станут безопаснее, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Он подчеркнул, что система будет работать на единой цифровой платформе "ГосТех".