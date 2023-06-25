В России предрекли рост цен на такси

В России могут подорожать поездки в такси, сообщают «Известия».

Как ожидается, это произойдет к сентябрю из-за нового запрета, согласно которому водителям придется иметь лицензию для перевозки пассажиров. Как сообщил гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев, поездка станет безопасней, однако если с 1 сентября агрегаторам будет некому передавать заказы из-за нехватки шоферов по причине новых правил на пассажироперевозки, стоимость поездки, особенно на небольшие расстояния, вырастет минимум в два раза.

Как говорят эксперты, для получения лицензии необходимо наличие полиса ОСАГО, стоимость которого может достигать 160 тысяч рублей. Согласно закону, агрегаторам, которые позволяют перевозку пассажиров без лицензии у водителя, будет грозить штраф до 200 тысяч рублей. Данный проект закона Госдума одобрила в первом чтении.