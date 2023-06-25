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"Автодор" сообщил о сохранении ограничения на М-4 "Дон" в Московской и Тульской областях

"Автодор" сообщил о сохранении ограничения на М-4 "Дон" в Московской и Тульской областях
© РИА Новости

Ограничение движения по трассе М-4 "Дон" все еще сохраняется в Московской и Тульской областях. Об этом сообщил "Автодор" в Telegram-канале в воскресенье.

"Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях", - говорится в сообщении.

Ранее транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей был временно ограничен на трассе М-4 "Дон" в обоих направлениях.