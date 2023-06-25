"Автодор" сообщил о сохранении ограничения на М-4 "Дон" в Московской и Тульской областях
Ограничение движения по трассе М-4 "Дон" все еще сохраняется в Московской и Тульской областях. Об этом сообщил "Автодор" в Telegram-канале в воскресенье.
"Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях", - говорится в сообщении.
Ранее транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей был временно ограничен на трассе М-4 "Дон" в обоих направлениях.