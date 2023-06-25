Названы самые популярные подержанные авто среди россиян

Чаще всего в этом году россияне покупали автомобили с пробегом японских, немецких и корейских производителей. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «СберАвто» пишет РИА Новости.

По данным аналитиков, топ самых популярных у россиян марок автомобилей с пробегом как и в прошлом году возглавили японские марки. На покупку японских машин приходится 23% от всех сделок в 2022 году и 30% в 2023 году.

«Сменился обладатель второго места: в 2022 году его занимали южнокорейские автомобили (22%), а в 2023 году вперед вышли немецкие (23%), которые в 2022 году были третьими по спросу (16%)», - отмечается в исследовании.

Четвертое и пятое места заняли российские и американские машины. При этом самой популярной маркой среди автомобилей с пробегом в текущем году остаются Kia (10%), Toyota (9%) и Hyundai (8%). Аналитики также отметили рост интереса россиян к BMW и Mercedes-Benz.