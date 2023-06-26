Новая Lada Niva оказалась слишком большой

Злой рок преследует "Ниву". У американцев не случилось второго поколения Chevrolet Niva: показали концепт, начали строить новые мощности, но так и не довели дело до конца. У вазовской новой "Нивы", что называется, настоящей, тоже пошло не по плану - почти всё было готово, но партнёры в лице Renault решили покинуть российский рынок и, соответственно, разорвать отношения с АвтоВАЗом.

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Проект по новой Lada Niva должен был завершиться запуском серийного производства модели в 2024-2025 годах, однако, пишет "Автопоток", у АвтоВАЗа попросту нет ресурсов на этап индустриализации. К этому также стоит добавить, что разработанная совместно с французами "Нива" получилась намного крупнее нынешней, особенно если брать во внимание 7-местную Lada Grand Niva.

Поэтому на АвтоВАЗе разрабатывается другая новая Lada Niva, которая должна прийти на смену нынешнему семейству внедорожников после 2030 года - такой цикл на данный момент определён для текущей генерации модели.

В настоящее время проект находится в зачаточном состоянии, не определены даже габариты автомобиля. Источник утверждает, что инженеры и дизайнеры склоняются к размерам "чуть больше нынешней Niva Travel". Полный привод и пониженную передачу планируют сохранить.