В Липецкой области назвали сроки восстановления разрушенных дорог

"Сегодня же движение восстановлено на всех участках. Где требовалось, засыпали грунтом, положили щебень. Асфальт завтра восстановят. Я думаю, что к концу дня завтрашнего асфальт будет уже везде", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что разрушения не являются масштабными.