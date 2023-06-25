В Липецкой области назвали сроки восстановления разрушенных дорог

В Липецкой области разрушенное дорожное полотно намерены восстановить к концу дня 26 июня
Асфальтовое покрытие дорог, поврежденное в субботу, будет полностью восстановлено в Липецкой области до конца дня понедельника. Разрушения являются точечными, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе губернатора региона.
"Сегодня же движение восстановлено на всех участках. Где требовалось, засыпали грунтом, положили щебень. Асфальт завтра восстановят. Я думаю, что к концу дня завтрашнего асфальт будет уже везде", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что разрушения не являются масштабными.