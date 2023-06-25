На трассе «Дон» образовались заторы из-за двух колонн ЧВК "Вагнер"

Через Ростовскую область в настоящее время проходят две колонны ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на министерство транспорта региона.

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«Находящиеся на трассе водители говорят, что для гражданских оставили открытой одну полосу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на трассе М-4 «Дон» из-за этого образовались заторы в районе Миллерово.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что в Ростовской области сняли ограничения по передвижению. «Росавтодор» также сообщил о снятии всех ограничений движения по трассам, ранее введенным из-за ситуации с ЧВК «Вагнер».