«КамАЗ» наладил выпуск запчастей для кроссоверов Renault и Nissan
Скопинский автоагрегатный завод («СААЗ Комплект»), который входит в состав «КамАЗа», начал производство деталей подвески для автомобилей Renault Duster, Nissan Terrano, Renault Kaptur и Renault Arkana. Об этом сообщила пресс-служба «КамАЗа».
На предприятии освоили выпуск стоек передней и задней подвески, а также амортизаторов задней подвески. Их качество и долговечность подтверждены лабораторными, стендовыми и дорожными испытаниями, говорится в сообщении. Новые изделия приспособлены к работе в температурном режиме от -35°C до +35°C. Ресурс составляет 100 тыс. км, а гарантия — 20 тыс. км пробега.
Как предполагает портал «Дром», изначально «СААЗ Комплект» планировал поставлять эти компоненты на конвейер российского завода Renault.
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