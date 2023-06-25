«КамАЗ» наладил выпуск запчастей для кроссоверов Renault и Nissan

Скопинский автоагрегатный завод («СААЗ Комплект»), который входит в состав «КамАЗа», начал производство деталей подвески для автомобилей Renault Duster , Nissan Terrano , Renault Kaptur и Renault Arkana. Об этом сообщила пресс-служба «КамАЗа».

На предприятии освоили выпуск стоек передней и задней подвески, а также амортизаторов задней подвески. Их качество и долговечность подтверждены лабораторными, стендовыми и дорожными испытаниями, говорится в сообщении. Новые изделия приспособлены к работе в температурном режиме от -35°C до +35°C. Ресурс составляет 100 тыс. км, а гарантия — 20 тыс. км пробега.