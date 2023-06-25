АвтоВАЗ начнет собирать Vesta NG по ночам сверхурочно

Портал Avtograd News поделился внутренним документом, который подтверждает: с 1 сентября по 31 декабря 2023 года на конвейерах B0, Vesta и Granta автомобили станут собирать в две смены по девять часов. Таким образом, производство легковушек будет продолжаться пять дней в неделю с 7:00 утра до 2:15 ночи. Внедорожники Niva Legend и Niva Travel хотят выпускать сверхурочно только в дневную смену.

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Из документа следует, что в течение четырёх месяцев Vesta NG, Granta и Largus будут собирать сверхурочно. Следовательно, выпуск фургонов и универсалов сразу возобновится в ускоренном темпе. Дополнительные рабочие часы будут оплачиваться в двойном размере.

Два года назад АвтоВАЗ уже переходил на девятичасовой рабочий день. Тогда необходимость расширенных смен объяснили ростом автомобильного рынка. В этот раз сверхурочная работа может быть вызвана стремлением выпустить 402 тысячи автомобилей в течение года. Помешать заводу выполнить план могут разве что перебои с комплектующими.