Названы самые популярные для покупки марки автомобилей у россиян

Так, в январе-мае текущего года чаще всего соотечественники приобретали транспортные средства с пробегом японских брендов, что составило 30 процентов от всех сделок. «Сменился обладатель второго места: в 2022 году его занимали южнокорейские автомобили (22 процента), а в 2023 году вперед вышли немецкие автомобили (23 процента), которые в 2022 году были третьими по спросу (16 процентов)», — говорится в исследовании. При этом российские автомобили оказались на четвертом месте, а американские — на пятом.