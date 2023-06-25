Cupra представила упрощённые версии кроссовера Ateca

Бренд Cupra представил упрощённые версии своего первого кроссовера Ateca.

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В 2018 году бренд Cupra представил свою первую модель, которой стал вариант кроссовера Seat Ateca. Пять лет на рынке была доступна единственная модификация модели с топовым двигателем, но сейчас испанский автопроизводитель решил сыграть на понижение и представил две новые модификации. Новинки получили агрегаты от базового Seat Ateca и стали менее мощными, но более доступными для клиентов. Но добавлением новых моторов работа не ограничилась.

Изначальная версия с бензиновым турбомотором 2.0 TSI, выдающим 300 лошадиных сил и 400 Нм, в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и системой полного привода 4Drive, осталась в линейке.

Но теперь можно выбрать и менее экстремальные варианты модели. Для Cupra Ateca теперь предложены ещё два бензиновых мотора. Новым стал 1.5 TSI на 150 лошадиных сил и 250 Нм, а также дефорсированный до 190 сил и 320 Нм двухлитровый агрегат.

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