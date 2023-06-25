В Мурманске водитель угнал собственный автомобиль с полицейской стоянки, но полицейские вернули машину обратно. Об этом сообщает «СеверПост.ru» со ссылкой на ГИБДД.

Утром 24 июня автоинспекторы остановили автомобиль Mazda на улице Зеленой и выяснили, что мужчина управлял машиной без прав. Полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и отправили Mazda на штрафстоянку. Ночью северянин перелез через забор стоянки и угнал свою машину.

Вскоре полицейские задержали нарушителя и доставили его в отдел, а машину вернули на штрафстоянку. Правоохранители составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (пьяная езда без прав), водителю грозит арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тыс. рублей.