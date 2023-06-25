АвтоВАЗ представил характеристики новой Lada Iskra

АвтоВАЗ активно работает над новой моделью автомобиля LADA под названием Iskra. Президент компании Максим Соколов рассказал, что производство машины планируется запустить в конце 2024 года, а на рынки она поступит в начале 2025 года.

LADA Iskra – это семейство автомобилей, состоящее из седана, универсала и кросс-универсала с повышенным клиренсом. Новинка имеет средние между Granta и Vesta размеры и стоимость. Точные цифры пока не называются, но известно, что модель будет основана на адаптированной и локализованной версии современной платформы CMF-B LS от Renault-Nissan. Коробка переключения передач будет как механической, так и автоматической. Скорее всего, она будет такой же как в новой LADA Vesta в 2024 году.