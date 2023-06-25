Движение по мосту через реку Оку на трассе М-5 «Урал» возобновлено

Движение по мосту через реку Оку на трассе федерального значения М-5 «Урал» восстановлено. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— Открыто движение по мосту через реку Оку на трассе М-5 «Урал», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе подмосковного минтранса в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне ЧВК «Вагнер» совершила попытку военного мятежа. В связи с этим на некоторых отрезках российских трасс вводились ограничения для проезда транспорта. Так, госкомпания «Автодор» призывала водителей выбирать маршруты в обход трассы М-4 «Дон».

Кроме того, в связи с ситуацией дороги федерального значения «Дон», «Урал» и «Крым» были частично перекрыты в Подмосковье. Позже в пресс-службе «Автодора» сообщили о том, что все ранее введенные ограничения на трассах России были сняты.