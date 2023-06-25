Движение по трассе М-4 «Дон» возобновлено

По федеральной трассе М-4 «Дон» возобновили движение, оно осуществляется в штатном режиме. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор».

Накануне на проезд по магистрали были введены ограничения.

— Движение по всей М-4 «Дон» идет в штатном режиме, — сообщили в Telegram-канале «Автодор».

Ранее введенные ограничения также были сняты на нескольких других федеральных трассах. Движение в штатном режиме осуществляется по дорогам М-5 «Урал» и М-2 «Крым».