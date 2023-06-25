Движение по трассе М-4 «Дон» возобновлено
По федеральной трассе М-4 «Дон» возобновили движение, оно осуществляется в штатном режиме. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор».
Накануне на проезд по магистрали были введены ограничения.
— Движение по всей М-4 «Дон» идет в штатном режиме, — сообщили в Telegram-канале «Автодор».
Ранее введенные ограничения также были сняты на нескольких других федеральных трассах. Движение в штатном режиме осуществляется по дорогам М-5 «Урал» и М-2 «Крым».
Накануне госкомпания «Автодор» призывала водителей выбирать маршруты в обход трассы М-4 «Дон». Это было связано с предпринятой ЧВК «Вагнер» попыткой военного мятежа.
Известно, что группа бойцов уже вышла из Ростова-на-Дону. После отъезда военной техники данного формирования в городе было зафиксировано более 10 тысяч квадратных метров поврежденного дорожного полотна. Также подразделения «Вагнера» покинули Липецкую область. Глава Воронежской области Александр Гусев отметил, что движение подразделений ЧВК через территорию региона проходит в штатном порядке и без эксцессов.