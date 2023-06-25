Саратовские приставы удаляли штрафы ПДД ради премии

Mash: в Саратове судебные приставы удаляли штрафы ПДД из базы ради премии
Саратовские судебные приставы удаляли штрафы за нарушения ПДД из базы исполнительных производств, чтобы сократить количество работы и увеличить премию. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
По данным канала, старший исполнитель Калташкина отмечала необработанные взыскания как оплаченные и удаляла их из базы. О такой схеме она рассказала своей подруге, приставу Кудашкиной, которая тоже начала удалять штрафы.
Как выяснила областная ФСБ, вместе подруги отменили штрафы 56 нарушителей ПДД, ущерб бюджету государства от действий приставов составил почти 2 млн рублей. Калташкиной назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года условно, Кудашкиной дали два года условно. С занимаемых должностей женщин уволили.
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