Саратовские приставы удаляли штрафы ПДД ради премии

Саратовские судебные приставы удаляли штрафы за нарушения ПДД из базы исполнительных производств, чтобы сократить количество работы и увеличить премию. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

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По данным канала, старший исполнитель Калташкина отмечала необработанные взыскания как оплаченные и удаляла их из базы. О такой схеме она рассказала своей подруге, приставу Кудашкиной, которая тоже начала удалять штрафы.