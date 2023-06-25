В Казахстане организовали сборку грузовиков Scania

Пресс-служба правительства Казахстана объявила о начале крупноузлового производства шведских грузовиков на мощностях завода QazTehna в Карагандинской области. В церемонии приняла участие Посол Швеции в Казахстане и руководитель европейского направления Kazakh Invest. Подробностей о гамме выпускаемых Scania нет, но судя по официальным снимкам у соседей собирают тягачи R-Series с колёсными формулами 4х2 и 6х4.

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Scania выбрала в качестве сборочной площадки мультибрендовый завод QazTehna, на котором с 2021 года выпускают автобусы и спецтехнику китайской марки Yutong. Автомобили из Поднебесной в Казахстане производят по мелкоузловой технологии со сваркой и окраской кузовов, а шведские грузовики пока будут собирать «отвёрточным» методом.

До 2022 года грузовики Scania выпускались в России на заводе в Санкт-Петербурге. По оценкам экспертов на наш рынок приходилось около шести процентов мировых продаж Scania. В России тяжёлые грузовики шведской марки были самыми популярными из большой европейской семёрки (DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania и Volvo).