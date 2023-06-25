На трассе М-2 «Крым» восстановили движение по мосту через Оку. Об этом сообщает Министерство транспорта Московской области.

«Открыто движение по мосту через р. Оку на трассе М-2 «Крым». – сказано в сообщении ведомства.

Ранее сегодня было восстановлено движение по мосту через Оку на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал», а также на Щуровском мосту в Коломне.