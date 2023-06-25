Сотрудник автосервиса похитил почти 2 млн рублей у водителей

В Архангельске осудили 47-летнего сотрудника автосервиса за хищение в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает областная прокуратура.

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Установлено, что с 2019 по 2020 год обвиняемый похищал выплаченные в рамках ОСАГО средства путем обмана и злоупотребления доверием 34 автовладельцев и АО «Альфастрахование», а также директора ПОЧУ «Регионального техникума экономики и права».

Осужденный работал в ООО «Трансавтосервис» и автосервисе «Моссервис+». Он заключал договоры на ремонт попавших в ДТП машин и принимал автомобили, но не собирался их чинить. Деньги, выплаченные потерпевшим в рамках договоров ОСАГО по страховым случаям, мужчина похищал.

Общая сумма похищенного превысила 1,8 млн рублей. Мужчину приговорили к 2 годам и 1 месяцу колонии общего режима, подсудимый вину не признал.