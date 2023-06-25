Стартовали продажи минивэна Crown: он вдвое дороже аналога Toyota. Однообъёмник под новым брендом продаётся в Китае: отличия от Toyota Vellfire сводятся к расположению руля, безальтернативной гибридной силовой установке с полным приводом и шильдикам. Минивэн будет продаваться через дилерскую сеть FAW-Toyota, цены стартуют с 899 тысяч юаней (10,6 миллиона рублей). В Японии исходная модель стоит от 6,55 миллиона йен (3,86 миллиона рублей)

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В Поднебесной Crown является престижным суббрендом Toyota, который занимает нишу под Lexus. Однообъёмник Vellfire давно есть в локальной гамме, так что речь идёт о смене поколений. «Глобальная» линейка Crown пока обходится без минивэнов: в продаже есть кросс-седан и кроссовер, на подходе универсал и представительский седан.

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У китайского Crown Vellfire солидный набор базового оборудования. Не придётся доплачивать за электрический полный привод E-Four, кожаный салон с деревянными вставками, мультиконтурные кресла второго ряда с сенсорным подлокотником, аудиосистему JBL, боковые шторки с электроприводом, а также целый набор электронных ассистентов активной безопасности.

Toyota

В Японии Toyota Vellfire бывает с обычным турбомотором 2.4, 8-ступенчатым автоматом и механическим полным приводом с муфтой сзади, но китайцам такой вариант не достанется. Не будет в Поднебесной и простых комплектаций: статус суббренда Crown обязывает.