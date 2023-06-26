Opel Frontera возродится в виде кроссовера с несущим кузовом

По данным французского журнала L`Argus, абсолютно новый Opel Frontera покажут весной 2024 года. Название первого внедорожника немецкой марки задействуют для преемника Crossland, а значит ни рамы, ни механического полного привода больше не будет. Ближайшим «родственником» кроссовера Frontera окажется Citroen C3 Aircross, а ещё у новинки появится полностью электрическая версия.

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Opel Frontera — культовая модель 1990-х годов, ставшая первым внедорожником с молнией на эмблеме. По сути речь шла о разновидности японского вездехода Isuzu Rodeo. Теперь позиционирование поменяется: преемник Crossland сохранит форм-фактор кроссовера с несущим кузовом, а трёхдверный вариант и внедорожная геометрия маловероятны.

Ожидается, что Opel Frontera`2024 дебютирует на Женевском автосалоне, а по технике новинка окажется унифицирована с европейским Citroen C3 Aircross. Вероятно, обе модели перейдут на глубоко модернизированную платформу CMP, а значит флагманская версия станет электромобилем. Предварительные характеристики — 156-сильный электродвигатель спереди, батарея ёмкостью 54 киловатт-часа и автономность более 400 километров (WLTP).