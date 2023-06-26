Анонсирован электрический Porsche Macan следующего поколения

Появилось изображение полностью электрического Porsche Macan нового поколения. Скетч был опубликован одновременно с заявлением о начале сотрудничества немецкой марки с австрийской верфью Frauscher: партнеры совместными усилиями построят спортивный катер, для которого будут позаимствованы технологии следующего Macan. В частности, электрический Macan поделится с катером синхронным электродвигателем на постоянных магнитах и 800-вольтовой литий-ионной батарей емкостью 100 киловатт-часов.

Полностью электрический Porsche Macan нового поколения появится на рынке уже в следующем году. Известно, что кроссовер построят на платформе PPE (Premium Platform Electric), он получит несколько силовых установок на выбор, при этом батарея во всех случая будет 100-киловаттной. Электрическая система будет 800-вольтовой, что позволит Macan заряжаться постоянным током мощностью до 350 киловатт.

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Инсайдеры прочат кроссоверу те же узлы и агрегаты, что и у Taycan — по одному электромотору установят на передней и задней осях, суммарно они будут выдавать примерно 612 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Причем один из электродвигателей сдвинут максимально назад для лучшей развесовки — масса будет распределена в соотношении 48:52 против 49:51 у Taycan.

Что касается электрического катера Frauscher x Porsche 850 Fantom Air, то его построят на базе существующей модели Frauscher 858 Fantom Air. Силовую установку, которую позаимствуют у Macan EV, адаптируют для использования на воде. Кроме того, студия F. A. Porsche спроектирует пост управления вместе со штурвалом и многоэкранной консолью. Прием заказов на спортивный электрический катер уже открыт: в 2024 году планируется изготовить 25 экземпляров Frauscher x Porsche 850 Fantom Air, их будут строить на верфи Ольсдорф в Австрии.