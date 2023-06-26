Компания Geely показала 350-сильный спортседан с полным приводом. На специальной презентации раскрыли хардкорный Lynk & Co 03: «дочка» Geely продемонстрировала заводские доработки в духе туринговых прототипов. У шоу-кара агрессивный аэродинамический обвес, форсированный двигатель, перекалиброванная трансмиссия, а главное — в салоне соседствуют гоночные кресла-ковши, полукаркас безопасности и штатный информационно-развлекательный комплекс.

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Пресс-служба Lynk & Co не обещает, что экстремальный седан 03 станет серийным, однако месяц назад спецверсия прошла сертификацию, так что подготовка к производству ведётся. Известно, что под капотом 2,0-литровая «турбочетвёрка» Volvo в варианте форсировки на 350 лошадиных сил и 420 Нм.

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От «гражданского» Lynk & Co 03+ новинка унаследовала 8-ступенчатый автомат и систему полного привода. Интерьер у «троек» тоже унифицирован: разве что самая экстремальная четырёхдверка оснащена гоночными ковшами с шеститочечными ремнями безопасности и жёсткими механическими регулировками.

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Динамические характеристики не раскрываются, но известно: «заряженный» Lynk & Co 03 на 150 килограммов легче исходника. Вполне вероятно, хардкорный седан показали для изучения спроса, а в производство пойдёт более функциональная версия с привычными сиденьями. В настоящий момент самая дорогая «тройка» стоит 257 тысяч юаней (3,0 миллиона рублей), но 350-сильная модификация окажется значительно дороже.