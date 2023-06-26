Для новой Toyota Alphard разработали первый тюнинг-кит. Дочернее подразделение японской марки Toyota Customizing & Development показало комплект компонентов GR Parts. Минивэны Alphard/Vellfire можно всесторонне доработать: есть декоративные элементы, запчасти для аэродинамического обвеса, распорки кузова, колёсные диски и демпферы, повышающие ездовой комфорт пассажиров. Полный комплект тюнинга стоит 423 500 йен (254 тысячи рублей).

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Детали GR Parts продемонстрировали на примере гибридной Toyota Vellfire. У минивэна появилась акцентированная выхлопная система, низкопрофильные 20-дюймовые колёса, более агрессивные бамперы и боковые юбки. Окна украшены дефлекторами, в салоне появились сиденья с амортизаторами GR Performance Damper: задумка в том, чтобы кресла смягчали сильные удары и поглощали вибрации.

Toyota

Под днищем можно установить распорки GR, повышающие жёсткость кузова и управляемость, есть заводские стабилизаторы дверей, а также стилизованные под карбон дверные ручки. Тюнинга силовой установки не предусмотрено: гибридный минивэн Vellfire с «атмосферником» 2.5 разовьёт 250 лошадиных сил, аналог с турбомотором 2.4 предложит 279 лошадиных сил. Любопытно, что для Alphard версия с наддувным двигателем не предлагается.