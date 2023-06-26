Автоладельцам в Великобритании придется платить за парковку вдвое больше

Совет района Ламбет (центральная часть Лондона, Великобритания) утвердил гибкую систему тарифов платной парковки. Отныне цена зависит от уровня выбросов диоксида углерода и типа двигателя: за дизель взимается дополнительная плата, а электромобилям положены скидки. Минимальный тариф за час парковки — солидные 6,3 фунта стерлингов (690 рублей).

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Приложения оплаты парковки могут сопоставлять регистрационные данные автомобиля с выбросами диоксида углерода CO2, так что технических препонов для реализации прогрессивной системы тарифов нет. Журналисты выяснили, что владельцы самых неэкологичных машин будут вынуждены платить вдвое больше: час парковки в Ламбете обойдётся в 13,23 фунта стерлингов (1450 рублей).

Скоро систему прогрессивных тарифов за парковку внедрят в других районах центрального Лондона. В Великобритании есть разные мнения по поводу нововведения: владельцы электрокаров поддерживают реформу, но звучат мнения, что малоимущие обладатели старых машин будут переплачивать, в то время как власти в должной мере не занимаются улучшением общественного транспорта.