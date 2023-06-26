В Россию привезли новый Chevrolet за 1 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию новый Chevrolet Damas. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года без пробега просят 994 900 рублей.

В объявлении говорится, что у семиместной машины двигатель объемом 0,8 литра мощностью в 38 л.с и механической КПП. Сидения в салоне расположены друг за другом в три ряда по схеме: 2+3+2. Грузоподъемность - 560 килограмм.

Коробка передач - пятиступенчатая механическая. Силовой агрегат расположен продольно, под полом в передней части кузова, привод - на задние колеса.

Длина Damas составляет 3 845 мм, ширина - 1 400 мм, высота - 1920 мм, размер колесной базы - всего 1 840 мм.

Комплектация пустая: есть только вторая печка для задней части салона и магнитола. ABS, усилитель руля и электроприводы отсутствуют.