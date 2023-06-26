Toyota представила новый C-HR

Компания Toyota официально презентовала новый C-HR, который изменился внешне, претерпел метаморфозы в салоне и обзавёлся новым силовым агрегатом.

© Toyota

Каким будет новый C-HR, компания показала в конце 2022 года на мероприятии в Брюсселе. Автомобиль выполнен в соответствии с новой дизайнерской философией Toyota, которая реализуется на моделях серии bZ и семейства Crown нового поколения. Для неё характерны отсутствие традиционной решётки радиатора и U-образная головная оптика со сложной графикой дневных ходовых огней.

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Новый C-HR имеет двойной окрас кузова, но он не совсем обычный: кузов разделён цветом не по горизонтали, а как бы с отсеканием задней части, что делает автомобиль визуально длиннее. Также выгодно с точки зрения дизайна и восприятия образа автомобиля выглядят узкие задние фонари, которые практически соединены между собой, однако в оставшемся пространстве размещено подсвечивающееся название кроссовера. Это, кстати, тоже примечательный момент: дело в том, что до начала 2023 года в Европе (а это один из ключевых рынков для C-HR) было запрещено использовать такие элементы дизайна. Но отменой запрета уже воспользовались в Volkswagen - у нового Touareg тоже светится шильд.

Фото салона концепта не публиковались, поэтому сейчас - первый взгляд на интерьер. Его пересмотрели: отказались от архаичной приборной панели с "колодцами", вместо неё - экран 12,3 дюйма, увеличили диагональ дисплея мультимедиа до 12,3 дюйма в топовых версиях (в базовой - 8 дюймов), пересмотрели дизайн рулевого колеса, торпедо, включая центральную консоль и компоновку тоннеля.

Toyota

Toyota C-HR получил расширенную эмбиент-подсветку салона, которая не просто создаёт атмосферу, но и работает совместно с ассистентами безопасности (их список был расширен): подсветка станет красной в случае, например, опасности открытия двери. Также C-HR доступен со смарт-ключом, позволяющим открыть авто и запустить двигатель можно будет при помощи смартфона со специальным приложением.

У нынешней версии Toyota C-HR линейка силовых агрегатов представлена гибридами HEV, но у новинки их отдача увеличена до 140 и 197 л.с. (ранее 122 и 184 л.с.). Во-вторых, 197-сильной версии с двухлитровым атмосферником появилась модификация с системой полного привода AWD-i, которая позволяет предотвратить проскальзывание колёс при трогании, помогает при прохождении поворотов. В-третьих, C-HR получил PHEV-трансмиссию мощностью 223 л.с. и запасом хода 66 км.

Toyota C-HR кроме обычных комплектаций получила две спецверсии: GR Premiere Edition и High Premiere Edition.

Заказы уже принимаются, но цены на новый C-HR пока не объявлены. Их анонсируют позднее - после проведения омологационных испытаний.