АвтоВАЗ добавил старую опцию на Lada Granta

Как сообщает издание SPEEDME.RU , отечественный автопроизводитель начал установку электрокорректора фар на автомобили GRANTA. Об этом рассказал паблик «Автоград News».

Отметим, что до сих пор все товарные автомобили имели гидрокорректор. Однако компания решила вернуть старую опцию в свои модели.

Совсем недавно глава АвтоВАЗа рассказал о том, что новое семейство автомобилей Lada класса B будет носить название Iskra. Оно поступит в продажу уже в 2025 году и заменит собой Granta.