В «АвтоВАЗе» назвали необходимы меры для поддержки автопрома
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, как необходимо поддержать отечественный автопром. В ходе заседания комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности Союза машиностроителей России он заявил, что в стране нужно прибегнуть к индексации утилизационного сбора, передает пресс-служба компании.
Также Соколов выступил за совершенствование законодательства о госзакупках и внесение корректировок в законодательство о такси. Причем, как отмечается, целесообразно установить жесткие требования к уровню локализации такси, а также машин и электромобилей, которые используются для государственных и муниципальных нужд на условиях аренды или в рамках договоров транспортных услуг.
Вышеуказанные меры повысят локализацию российских машин, считает президент «АвтоВАЗа».
Ранее Соколов в ходе Петербургского международного экономического форума назвал имя новой «народной» машины — Lada Iskra. Она должна заменить Lada Granta к 2026-2027 году. Глава фирмы отметил, что производство нового автомобиля стартует в конце 2024 года, а продажи в 2025 году. При этом АвтоВАЗ рассчитывает, что запуск Iskra позволит диверсифицировать продуктовую линейку.