В «АвтоВАЗе» назвали необходимы меры для поддержки автопрома

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, как необходимо поддержать отечественный автопром. В ходе заседания комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности Союза машиностроителей России он заявил, что в стране нужно прибегнуть к индексации утилизационного сбора, передает пресс-служба компании.

Также Соколов выступил за совершенствование законодательства о госзакупках и внесение корректировок в законодательство о такси. Причем, как отмечается, целесообразно установить жесткие требования к уровню локализации такси, а также машин и электромобилей, которые используются для государственных и муниципальных нужд на условиях аренды или в рамках договоров транспортных услуг.

Вышеуказанные меры повысят локализацию российских машин, считает президент «АвтоВАЗа».