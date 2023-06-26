Объявлена цена пикапа Changan Hunter Plus в России

Китайская компания Changan начала продажи в России нового пикапа Hunter Plus. Модель доступна в двух комплектациях, цена начинается от 3,31 млн рублей. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя, которое поступило «Газете.Ru».

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Длина рамного пикапа составляет 5350 мм, ширина — 1980 мм, а высота — 1875 мм. Дорожный просвет равен 225 мм, углы въезда и съезда — 28 и 26 градусов соответственно. Hunter Plus оснащен четырехцилиндровым бензиновым мотором объемом 2,0 литра (226 л.с.; 390 Нм) в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и подключаемым полным приводом с раздаточной коробкой, сзади установлена пружинная подвеска.

В список оборудования пикапа вошли светодиодная оптика, рейлинги на крыше, боковые подножки, кресла с отделкой экокожей, цветной 7,5-дюймовый дисплей бортового компьютера, встроенный видеорегистратор, мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма и шестью динамиками.

Changan Hunter Plus также получил датчики парковки, освещенности, дождя и давления в шинах, систему кругового обзора, функцию бесключевого доступа, круиз-контроль, электронный стояночный тормоз и климат-контроль с функцией очистки и ионизации воздуха.