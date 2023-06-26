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Skoda обнародовала характеристики кроссовера Skoda Kodiaq второго поколения

Внедорожник Skoda Kodiaq был впервые представлен в сентябре 2016-го года. Как сообщает SPEEDME.RU, он позиционировался как более крупный аналог Volkswagen Tiguan.

Skoda обнародовала характеристики кроссовера Kodiaq второго поколения
© skoda-storyboard.com

Чуть больше двух лет назад автомобиль получил свой первый фейслифтинг. И вот теперь компания опубликовала несколько тизерных снимков очередного обновления своего популярного внедорожника, который должен дебютировать уже ближайшей осенью.

skoda-storyboard.com

Второе поколение Kodiaq будет использовать эволюционный подход. Автомобиль не получит никаких радикальных изменений с точки зрения дизайна или технических спецификаций. Следует отметить, что Skoda также готовит следующее поколение модели Superb.