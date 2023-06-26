«АвтоВАЗ» назвал меры для поддержки автопрома

Российская автомобильная отрасль остро нуждается в индексации утилизационного сбора, совершенствовании законодательства о госзакупках и внесении изменений в законодательство о такси. Об этом глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил на заседании комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности Союза машиностроителей России, сообщила пресс-служба автокомпании.

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В частности, по словам Соколова, следует установить жесткие требования к уровню локализации такси, а также автомобилей и электромобилей, которые используются для государственных и муниципальных нужд на условиях аренды или в рамках договоров транспортных услуг. Эти меры, по мнению главы «АвтоВАЗа», положительно скажутся на уровне локализации российских автомобилей.