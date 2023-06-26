В КНР стартовали продажи клона Lamborghini Urus

В КНР стартовали продажи электрического кроссовера S7 под суббрендом Deepal (экспортное имя марки Shenlan), который будет конкурировать с Tesla Model Y. Его цена с выходом на рынок снизилась: она составила 149 900 юаней (1,8 миллиона рублей), что на 20 тысяч юаней ниже предпродажной стоимости. То есть, S7 дешевле как бензинового, так и электрического «Москвича», причем последний стоит вдвое дороже.

© Motor.ru

Deepal S7 значительно дешевле и Tesla Model Y, которой удалось стать самым популярным автомобилем мира по итогам первого квартала 2023 года. Changan намерен отнять часть покупателей у Теслы, за которую в Китае просят 263 900 юаней или чуть больше трех миллионов рублей.

Deepal

Deepal

Deepal

Deepal

Deepal

Deepal

Deepal

Кроссовер предлагают в двух версиях — чисто электрической и гибридной. Первая оснащена 218- либо 258-сильным мотором, а вторая получила установку с 1,5-литровым ДВС мощностью 95 лошадиных сил, пару которому составляет 238-сильный электродвигатель. Электрокар проезжает на одной зарядке до 620 километров (по устаревшему циклу CLTC). Гибрид способен преодолеть до 200 километров на электричестве, а при полностью заправленном баке — до 1120 километров.

S7 с самым мощным электромотором разгоняется с места до 100 километров в час за 6,7 секунды. Бензоэлектрическому варианту на упражнение требуется максимум 7,7 секунды. По размеру автомобиль близок к Tesla: его длина, ширина и высота составляют 4750, 1930 и 1625 миллиметров соответственно. Колесная база равна 2900 миллиметрам.