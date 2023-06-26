На «АвтоВАЗе» запустили тестовую сборку Lada Largus

Первые экземпляры Lada Largus сошли с конвейера завода «АвтоВАЗа» в Тольятти. Как сообщает сообщество Avtograd News во «ВКонтакте», пока речь идет лишь о пробной сборке — старт массового производства запланирован на сентябрь.

Напомним, что производитель прекратил сборку Lada Largus летом 2022 года из-за нехватки комплектующих. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов неоднократно заявлял, что модель востребована и ее выпуск продолжат осенью 2023 года.

С большой вероятностью Largus будет выпускаться в привычном виде при замене ряда деталей в рамках импортозамещения и локализации. Предположительно, в будущем на универсал адаптируют автоматическую трансмиссию, которую планируется устанавливать на Lada Vesta.