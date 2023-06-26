Volkswagen исправит неудачные решения в системах управления своих авто

Развлекательные системы Volkswagen Golf восьмого поколения и ID. 3 первого поколения подверглись критике и теперь Volkswagen стремиться исправить эти неудобства. По заявлению генерального директора Томаса Шефера это произойдет уже в Tiguan следующего поколения.

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В новом Tiguan будет большая информационно-развлекательная система и несколько физических элементов управления. Volkswagen уже успела избавиться от неподсвечиваемых ползунков климат-контроля и сенсорных кнопок на рулевом колесе, которые вызывали много жалоб. Томас Шефер признал, что новые Volkswagen Golf и ID. 3 подпортили репутацию бренда среди постоянных клиентов.