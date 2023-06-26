Skoda обнародовала характеристики кроссовера Kodiaq второго поколения

Внедорожник Skoda Kodiaq впервые представили в сентябре 2016-го года. Он позиционировался как более крупный аналог Volkswagen Tiguan. В 2021 году автомобиль получил свой первый фейслифтинг. Сейчас компанией были опубликованы несколько тизерных снимков очередного обновления машины, пишет Motor1.

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Автомобиль должен дебютировать уже предстоящей осенью. Модель второго поколения будет использовать эволюционный подход.

Дизайн двойных фар обрамляет широкую корпоративную решетку радиатора. Радар в передней части компактен. Длина Kodiaq составляет 4758 миллиметров. Так, автомобиль на 61 мм длиннее своего предшественника. При этом автопроизводитель сохранил колесную базу (2791 мм).

Skoda-storyboard.com

В семиместной версии Kodiaq представлен багажник объемом от 340 до 845 литров. В пятиместном исполнении максимальный объем увеличится до 910 литров. Это на 75 литров больше, чем у машины первого поколения.

Kodiaq 2024 года будет оснащен мягким гибридным 1,5-литровым TSI мощностью 150 л.с..