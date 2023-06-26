Skoda обнародовала характеристики кроссовера Kodiaq второго поколения

Skoda обнародовала характеристики кроссовера Skoda Kodiaq второго поколения
Внедорожник Skoda Kodiaq впервые представили в сентябре 2016-го года. Он позиционировался как более крупный аналог Volkswagen Tiguan. В 2021 году автомобиль получил свой первый фейслифтинг. Сейчас компанией были опубликованы несколько тизерных снимков очередного обновления машины, пишет Motor1.
Автомобиль должен дебютировать уже предстоящей осенью. Модель второго поколения будет использовать эволюционный подход.
Дизайн двойных фар обрамляет широкую корпоративную решетку радиатора. Радар в передней части компактен. Длина Kodiaq составляет 4758 миллиметров. Так, автомобиль на 61 мм длиннее своего предшественника. При этом автопроизводитель сохранил колесную базу (2791 мм).
В семиместной версии Kodiaq представлен багажник объемом от 340 до 845 литров. В пятиместном исполнении максимальный объем увеличится до 910 литров. Это на 75 литров больше, чем у машины первого поколения.
Kodiaq 2024 года будет оснащен мягким гибридным 1,5-литровым TSI мощностью 150 л.с..
Ранее портал Ixbt.com сообщил, что в Россию по параллельному импорту теперь поставляют из КНР лифтбеки Skoda Octavia третьего поколения. Однако китайская модификация значительным образом отличается от тех Skoda Octavia, которые ранее были представлены на российском рынке.