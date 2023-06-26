Российские дилеры начали поставлять по схеме параллельного импорта внедорожники Audi Q6, которые предназначены для рынка Китая. Автомобили у дилеров предлагаются с двумя вариантами двухлитровых двигателей мощностью 231 и 265 лошадиных сил.

Также есть двигатель VR6 рабочим объемом 2,5 литра мощностью 300 лошадиных сил. Привод на автомобилях полный Quattro. В зависимости от выбранной комплектации в салоне может быть 6 или 7 мест. По размерам модель Audi Q6 превосходит Audi Q7 по всем направлениям.

Южный автомобиль

Это самый крупный серийный автомобиль Audi на сегодняшний день. В основе Audi Q6 лежит более простая и дешевая архитектура MQB Evo с поперечно установленным мотором и основным передним приводом. Ближайший технический родственник модели Audi Q6 — знакомый нам кроссовер Volkswagen Teramont.

Южный автомобиль

Передняя панель Audi Q6 решена в современном стиле Audi с тремя экранами: приборный дисплей имеет диагональ 12,3 дюйма, мультимедийный — 10,1 дюйма, а нижний дисплей для управления климат-контролем и прочими подогревами — 8,6 дюйма. Установлен характерный для Audi селектор коробки передач, для отделки использована кожа.