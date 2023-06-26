Honda отзывает 1,2 млн автомобилей в США из-за проблем с камерами заднего вида. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на данные Американского регулятора в сфере безопасности автомобильного транспорта.

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Отзывная кампания касается машин модели Odyssey, выпущенных с 2018 по 2023 год, Pilot производства 2019-2022 годов и Passport, выпущенных в 2019-2023 годов. Данных о каких-либо происшествиях или авариях, связанных с этой неисправностью, нет.

Согласно отчету об отзыве безопасности, причиной неполадки является неправильно спроектированный и изготовленный кабель, который приводит к выходу камеры заднего вида из строя. Оценочный процент отозванных автомобилей с дефектом составляет 50%.