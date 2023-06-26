В России появилась в продаже Honda XR-V из Китая

Кроссовер Honda XR-V вышел на российский рынок по цене от 2,7 млн рублей
Российские автомобильные дилеры выставили на продажу кроссоверы Honda XR-V 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы в классифайдах у продавцов из Мурманска, Тюменской области и Крыма, цены варьируются от 2,7 до 3,5 млн рублей.
Honda XR-V второго поколения дебютировала в Китае в прошлом году, кроссоверы выпускаются на мощностях совместного предприятия Dongfeng-Honda. Длина кузова составляет 4380 мм при колесной базе 2610 мм, по габаритам компактный паркетник близок к Kia Seltos.
Переднеприводный кроссовер XR-V оснащен атмосферным 124-сильным четырехцилиндровым двигателем 1.5 (124 л.с.), который работает в сочетании с вариатором.
В список оборудования входят 17-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша и мультимедиа-система с 9-дюймовым экраном. Кроссовер также получил набор электронных ассистенов, включая адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, функции удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. В Китае цены на Honda XR-V начинаются от 133 тыс. юаней (около 1,6 млн рублей).