В России появилась в продаже Honda XR-V из Китая

Российские автомобильные дилеры выставили на продажу кроссоверы Honda XR-V 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы в классифайдах у продавцов из Мурманска, Тюменской области и Крыма, цены варьируются от 2,7 до 3,5 млн рублей.

Honda XR-V второго поколения дебютировала в Китае в прошлом году, кроссоверы выпускаются на мощностях совместного предприятия Dongfeng-Honda. Длина кузова составляет 4380 мм при колесной базе 2610 мм, по габаритам компактный паркетник близок к Kia Seltos.

Переднеприводный кроссовер XR-V оснащен атмосферным 124-сильным четырехцилиндровым двигателем 1.5 (124 л.с.), который работает в сочетании с вариатором.

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