В Ford нашли способ улучшишь беспроводную зарядку электромобилей
Американская компания Ford планирует запатентовать подход, позволяющий сделать беспроводную зарядку электромобилей более эффективной. Об этом сообщает Motor Authority со ссылкой на патентную заявку компании.
В документе отмечается, что в большинстве систем беспроводной зарядки электрокаров используются электромагнитные поля, которые передают энергию от источника питания к приемнику на авто без физического соединения. Передача энергии может быть прервана, если какие-либо объекты, особенно содержащие металл, окажутся в непосредственной близости от зарядного устройства.
Решение проблемы, изложенное в заявке, состоит в том, чтобы использовать камеры для обнаружения любых объектов, которые могут помешать зарядке, и предупреждения водителя мигающими огнями или шумом. Для этого могут использоваться камеры, фонари и динамики, установленные на авто и подключенные к зарядному устройству.
Такая система предупреждения может «уменьшить или исключить» случаи внезапного отключения зарядки, подчеркнули в Ford.
Ранее стало известно, что с 2024 года водители электрокаров Ford смогут заряжать свои авто с помощью Tesla Supercharger. Для зарядки потребуется купить специальный адаптер. Для электромобилей Ford, которые начнут выпускать в 2025 году и позже, адаптер не понадобится, так как их укомплектуют зарядным разъемом NACS, которыми оснащены Tesla.