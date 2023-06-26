В России возобновились продажи седанов Chevrolet Nexia

На российском рынке снова появились бюджетные седаны Chevrolet Nexia из Узбекистана, которые поступают в страну посредством параллельного импорта, сообщает Autonews. Эти автомобили доступны по цене, начиная от 1,2 миллиона рублей, что дешевле, чем базовая версия Lada Vesta NG.

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В «базе» Lada Vesta NG стоит 90-сильный двигатель и механическая коробка передач, в то время как Chevrolet Nexia получила 106-сильный 1,6-литровый двигатель и классическую шестиступенчатую автоматическую коробку передач. При этом ускорение от 0 до 100 км/ч у новинки занимает 12,3 секунды.

Габариты Chevrolet Nexia составляют 4330 х 1690 х 1505 мм при колесной базе 2480 мм, что делает его больше, чем Lada Granta, но меньше, чем Lada Vesta NG. Вес автомобиля составляет 1230 кг.

В оснащение седана входят электропривод и электроподогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений, электростеклоподъемники, антиблокировочная система (ABS), система электронного контроля устойчивости (ESP) и кондиционер.