Volkswagen отзывает Golf GTI и Golf R из-за потенциально деформированных креплений стоек
Как сообщает SPEEDME.RU, в США уже доступны две версии легендарного Golf восьмого поколения — полноприводный R и переднеприводный GTI. Цены на эти модели составляют 44 740 и 30 530 долларов соответственно.
Однако обе модели были отозваны из-за небольшой ошибки. В сентябре прошлого года Volkswagen получил отчет о деформированном креплении стойки со сборочного завода в Германии.
Поставщик подтвердил отправку деформированных деталей на завод. Volkswagen протестировал обе модели с деформированными опорами стоек и ослабленными винтовыми соединениями, чтобы оценить последствия ошибки поставщика. Однако автомобили остались управляемыми, и проблемы не сказываются на торможении.