Volkswagen отзывает Golf GTI и Golf R

Как сообщает SPEEDME.RU, в США уже доступны две версии легендарного Golf восьмого поколения — полноприводный R и переднеприводный GTI. Цены на эти модели составляют 44 740 и 30 530 долларов соответственно.

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Однако обе модели были отозваны из-за небольшой ошибки. В сентябре прошлого года Volkswagen получил отчет о деформированном креплении стойки со сборочного завода в Германии.