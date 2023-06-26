Иранская марка Kerman Motor первой привезет в Россию компактный седан

Иранская марка Kerman Motor первым привезет в Россию компактный седан JAC J4, который выпускался в Китае под именем Heyue A30 с 2012 по 2019 годы. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на источники в автокомпании.

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В Иране машина выпускается с прошлого года, а доля деталей иранского производства в JAC J4 достигает 70%. В планах КМС выпуск собственной модели на базе этой машины, кодовое имя которой — Kerman PS1.

Длина колесной базы Heyue A30 2560 мм, а габариты — 4435х1725х1505 мм. Силовой агрегат представлен полуторалитровым «атмосферником» с мощностью в 113 л.с. Двигатель может работать в паре как с механической коробкой передач, так и с вариатором.