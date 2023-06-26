Дрон заснял производство электрического пикапа Tesla Cybertruck

Дрон с камерой смог подлететь к окнам Гигафабрики в Техасе 23 июня. В объектив дрона, помимо прочего, попали два гигантских пресса длиной 20 метров и весом в девять тысяч тонн каждый. Оборудование, призванное совершить революцию в автопроме за счет литья крупных частей кузова как единых изделий, дебютируют на производстве Cybertruck. В будущем их подключат к другим моделям Tesla.

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Альфа-версия Tesla Cybertruck выпускается с первого квартала нынешнего года — об этом официально заявляла сама Tesla. Теперь же идет подготовка к массовому производству, что показали кадры с уже установленными Giga Press и монтажом нового оборудования. Также дрону удалось заснять некоторые детали, которыми укомплектуют будущие пикапы.

Предсерийные Cybertruck должны увидеть свет в августе, а поставки намечены на конец третьего квартала 2023 года. Судя по переменам в Giga Texas и по активным испытаниям, выход «долгостроя» Tesla действительно не за горами.

Cybertruck дебютировал в ноябре 2019 года. С тех пор Tesla набрала примерно 1,8 миллиона предзаказов, что делает пикап одним из самых ожидаемых автомобилей года. Ожидается, что компания сможет выпускать по 375 тысяч экземпляров в год: такими темпами существующие заказы она выполнит примерно за пять лет.