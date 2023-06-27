Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о безопасности дорожного движения

Водителей, которые попались в нетрезвом виде на дорогах, не допустят до экзаменов на права в ГИБДД. Иностранные права на грузовики и автобусы можно будет обменять на российские удостоверения только после прохождения обучения и сдачи экзаменов в Госавтоинспекции. Такие поправки в закон о безопасности дорожного движения приняты Госдумой.

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Речь идет о таких водителях, которые попались в нетрезвом виде за рулем и без прав. Прав их лишить нельзя - у них их нет. Поэтому нарушителей можно посадить под арест на 10-15 суток. Либо оштрафовать тех, кого нельзя арестовывать, на 30 тысяч рублей. Однако сейчас сразу после выхода из-под ареста они могут пойти и получить права, если до этого прошли обучение и сдали экзамены. То же касается водителей, у которых истек срок действия прав.

Водители, у которых истек срок действия прав, также считаются бесправными. За управление в нетрезвом виде им также грозит до 15 суток ареста, без лишения прав. И они также не смогут прийти и получить права на следующий день после отбывания срока наказания. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, человек считается подвергнутым наказанию в течение года после исполнения наказания. То есть после отбытия ареста такой водитель не сможет ни получить новые права, ни сдать экзамен на водительское удостоверение.