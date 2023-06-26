BMW откажется от "автомата" с двойным сцеплением и МКПП

BMW в прошлом предлагал автоматические коробки передач с двойным сцеплением в некоторых своих моделях, таких как M-серия и некоторые версии других моделей. Но теперь автопроизводитель решил постепенно уходить от “механики” и других архаизмов.

© topgear.com

Будущее BMW M за автоматом. Коробка передач с двойным сцеплением уже практически мертва, механика осталась, но работать ей на серийных моделях BMW осталось недолго. Похоже, что будущее трансмиссий спортивных автомобилей M зависит от гидротрансформаторов. Останутся только преобразователи крутящего момента, пока, по-видимому, не вступят в силу односкоростные электромобили.

Видео дня

Уход в прошлое “механики” уже давно предсказывалось. И только что выпущенный M2, скорее всего, станет последним автомобилем M с механической коробкой передач. Ожидается, что M2 Competition выйдет через пару лет, фейслифтинг — через четыре, M2 CS на каком-то этапе тоже появится, а затем начнется постепенное сворачивание работы МКПП, пока M2, наконец, не выкурит свой последний комплект шин примерно в 2030 году.

Коробка передач с двойным сцеплением также скоро канет в лету. Эта хваленая коробка передач с мгновенным переключением в настоящее время не используется ни на одном автомобиле BMW M — и вряд ли вернется. Можно было догадаться об этом, когда в прошлом году появился M4 CSL с таким же восьмиступенчатым «автоматом», как и остальная часть линейки M3/M4, но теперь Дирк Хэкер, глава отдела разработки BMW M, подтвердил это.

«Двойное сцепление, с точки зрения BMW M в наши дни, ушло в прошлое», — сказал он TopGear.com. «Теперь это ручное или автоматическое, а в будущем автоматическое будет электрифицировано».

Главный вопрос — почему решили оставить автомат вместо двойного сцепления. По мнению Дирка Хэкера, вокруг М5 была большая дискуссия, причем не только по АКПП, но и по другим вещам. “И решение было принято не только из-за стоимости, но и из-за комфорта езды с автоматом, потому что мы получили много отзывов о маневрировании, парковке, отсутствии движения, если вы отпускаете педаль и так далее».

Другими словами, автомат выиграл у DCT, потому что его было легче передвигать, хотя Хэкер продолжает утверждать, что «автомат работает лучше, чем двойное сцепление. В M4 CSL он быстрее переключается, а с другой стороны, мы также используем этот автомат в новом гоночном автомобиле M4 GTR». Хотя любой, кто водил новейший M4 CSL и сталкивался с задержкой переключения на пониженную передачу и слабым скачком вверх, знает, что она не такая чистая, быстрая и приятная в использовании, как коробка передач с двойным сцеплением в F80 M3 и других.

Как насчет электрификации механической коробки передач? «Я думаю, что это можно сделать, но мы не будем этого делать». Значит, “мезаника” умирает вместе с М2? «Это не только решение BMW, но и решение поставщиков. Если вы посмотрите вокруг, вы увидите, что активность поставщиков механических коробок передач будет уменьшаться. Это мой прогноз на шесть-семь лет».

Новый M5 должен появиться в следующем году. Ходят слухи, что это будет гибрид — хотя идею Хэкера не будут сравнивать с плохо принятым Mercedes AMG C63 — но можно с уверенностью предположить, что он будет иметь аналогичную техническую структуру с XM, с гибридным двойным турбонаддувом. V8 приводит в движение все четыре колеса. Мы можем простить автомат при таком раскладе, но давайте просто помолимся, чтобы он не весил 2,6 тонны.