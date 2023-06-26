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Opel представила свежий логотип марки

Немецкий автопроизводитель Opel официально продемонстрировал свой обновленный логотип. Как сообщает издание SPEEDME.RU, он похож на предыдущий, но все-таки содержит в себе некоторые изменения.

Opel представил обновленный логотип марки
© media.stellantis.com

Глядя на представленные изображения, можно заметить, что новый логотип Opel выглядит немного приплюснуто. Теперь в середине «Блица» имеется разделение.

Помимо этого, название бренда вынесено отдельно под эмблему. Обновленный логотип Opel начнет появляться на машинах компании со следующего года.