Opel представил обновленный логотип марки

Немецкий автопроизводитель Opel официально продемонстрировал свой обновленный логотип. Как сообщает издание SPEEDME.RU, он похож на предыдущий, но все-таки содержит в себе некоторые изменения.

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Глядя на представленные изображения, можно заметить, что новый логотип Opel выглядит немного приплюснуто. Теперь в середине «Блица» имеется разделение.